Doda stanęła w obronie Małgorzaty Rozenek! Gwiazda odpowiedziała na komentarz złośliwej internautki 

Odkąd w życiu Radosława Majdana pojawiła się Małgorzata Rozenek, fani wysnuli teorię, że obie jego żony, była i obecna, są do siebie bardzo podobne. Internauci mimo upływających lat wciąż doszukują się podobieństw między gwiazdami, co znudziło już same zainteresowane, czyli Dodę i Małgorzatę Rozenek. Pod najnowszym zdjęciem Dody pojawił się komentarz, który bardzo zirytował gwiazdę. "Dajcie im żyć" - apeluje Doda.

Doda nie chce być już porównywana do Małgorzaty Rozenek

Doda jest w ostatnim czasie bardzo zapracowana. Podczas Polsat SuperHit Festiwal zagrała swój pierwszy od dawna koncert, zajmuje się teraz promocją swojego nowego singla będącego zapowiedzią jej filmu "Dziewczyny z Dubaju". Jakby tego było mało, Doda pojechała na Festiwal Filmowy w Monako, gdzie promowała swój producencki, filmowy debiut. Gwiazda pochwaliła się zdjęciami z czerwonego dywanu, na którym olśniewała pięknymi kreacjami. Fanom bardzo spodobały się obie stylizacje wokalistki, jednak najbardziej ich serce skradła jej zielona sukienka. Pod zdjęciem gwiazdy na Instagramie roiło się od komplementów, ale jedna fanka pozwoliła sobie na drobną złośliwość wobec Małgorzaty Rozenek:

W porównaniu z Tobą Gosia to naprawdę drama - komentuje fanka. Czy nową żonę mojego obecnego męża też wszyscy będą na siłę porównywać do mnie? Dajcie im żyć - odpowiedziała zniecierpliwiona Doda.

Zobacz także: Doda na festiwalu w Monako 2021. Szałowa kreacja i nowy projekt gwiazdy

Doda zachwyciła fanów swoją kreacją w Monako. W zielonej sukience gwiazda wyglądała naprawdę oszałamiająco! Fani komplementowali gwiazdę, ale znów pojawiły się porównania Dody do Małgorzaty Rozenek. Mimo że fanka chciała być miła i tak naprawdę zależało jej na skomplementowaniu gwiazdy, artystka takich pochwał nie przyjmuje! Jej komentarz miał wiele klasy.

Mat. prasowe/Piotr Serafin

Doda i Małgorzata Rozenek są porównywane, odkąd tylko Radosław Majdan ogłosił, że związał się z Gosią. Fani od razu dostrzegli podobieństwo między paniami i komentowali ich wygląd. Doda jest już tym zmęczona, a swoją przeszłość oddziela grubą kreską. Do porównań do obecnej żony byłego męża czasem wraca, ale zawsze z dystansem.

Instagram

A jaki stosunek do porównywania do byłej żony Radka Majdana ma sama Małgorzata Rozenek? Ona także raczej śmieje się z tych porównań:

Ten temat do mnie wraca. Śmiejemy się z Radosławem z tego. Byłam świadoma, że takie głosy i porównania się pojawią. To dla mnie żaden problem i nie zwracam na to uwagi. A jak już zwrócę, to się z tego śmieję. Bo jeśli niektórzy potrafią znaleźć nasze podobne stylizacje czy pozy, to jest to raczej wyczyn - mówiła w 2018 roku Małgosia "Faktowi".