Doda skomentowała ciążę Małgorzaty Rozenek. Chodzi o wybór imienia dla dziecka

Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan spodziewają się dziecka! W 2020 roku na świat przyjdzie ich synek. Sportowiec od wielu lat marzył o potomku, a już niedługo to marzenie się spełni. O idealnym imieniu dla syna mówił już wiele lat temu, kiedy był jeszcze w związku z Dodą. Teraz artystka zabrała głos w tej sprawie.

Doda o imieniu dla dziecka Radosława Majdana i Małgorzaty Rozenek-Majdan

Radosław Majdan już kilka lat temu udzielił wywiadu, w którym mówił, że jeżeli zdecyduje się na dziecko, a będzie to synek to chciałby dać mu na imię Mauro, na cześć swojego przyjaciela z drużyny Wisła Kraków. Gdyby urodziła się dziewczynka, imię wybierałaby jego ówczesna partnerka, którą wtedy była Doda. Dobre nowiny o ciąży aktualnej żony Radosława Majdana spowodowały, że media wróciły do tematu wymarzonego imienia dla dziecka według bramkarza.

Radosław i Małgorzata nie zdradzili na razie, jakie imię wybrali dla maleństwa i nie wiadomo czy przyszłemu tatusiowi nadal podoba się imię Mauro. Czy jeżeli zdecydowałby się na nie, to Doda miałaby coś przeciwko? Fakt na wszelki wypadek zapytał piosenkarkę, co o tym sądzi:

Proszę bardzo. My z mężem raczej nie skorzystamy - odpowiedziała Doda.

Nie wiadomo, na jakie imię zdecydują się Majdanowie. Małgorzata uwielbia te tradycyjne - jej synowie mają piękne imiona Stanisław oraz Tadeusz. Czy małżonkowie pozostaną wierni tradycji czy zdecydują się na coś nowoczesnego? A może pójdą na kompromis?

Istnieje szansa, że imię dla maluszka zostało już wybrane. Wśród świątecznych dekoracji w domu Majdanów wisi pięć skarpetek na prezenty. Każda zawiera inicjały, jednak ten na ostatniej nie zmieścił się w kadrze zdjęcia.

