W 2005 roku rywalizowały o Słowika Publiczności na festiwalu w Sopocie w TVN. Były największymi faworytkami, ale to Doda pokonała Mandarynę w głosowaniu widzów. W tamtym okresie sporo spekulowało się o konflikcie wokalistek, które rywalizowały o tytuł tej najpopularniejszej. Po latach, występując na koncercie sylwestrowym w Polsacie, odtworzyły jedno z najbardziej kultowych zdjęć w polskim show-biznesie. Jakie relacje mają dziś?

Mandaryna o Dodzie i jej filmie "Dziewczyny z Dubaju"

Jakiś czas temu mieliśmy okazję spotkać się z Mandaryną z okazji premiery jej nowego singla "Love is Just a Game". Zapytaliśmy piosenkarkę, co sądzi o Dodzie dziś, czy śledzi jej karierę i czy oglądała jej najnowszy film "Dziewczyny z Dubaju". Podczas rozmowy okazało się, że Martę i Dorotę wciąż łączy naprawdę wiele, choć głównie... sytuacja w życiu prywatnym. Zobaczcie sami!

