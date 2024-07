Tego się chyba nikt nie spodziewał! Dziś jak grom z jasnego nieba gruchnęła informacja, że Doda pobiła swojego byłego menadżera, Jakuba Majocha. W oświadczeniu skierowanym do mediów informuje on o szczegółach zajścia:

Na miejscu pojawiła się Policja, która zabezpieczyła nagrania z kamer monitoringu. Zobaczcie film z tego wydarzenia z ukrytej kamery, który dostaliśmy od naszego czytelnika razem z donosem:

W wyniku zajścia, podobno Jakub Majoch doznał obrażeń i musiał skorzystać z pomocy lekarskiej. W oświadczeniu informuje o obrażeniach:

Były menadżer Dody dodaje również, że złożył doniesienie na swoją byłą podopieczną i tłumaczy, że nie rozumie czym ten atak był spowodowany:

Nie potrafię znaleźć uzasadnienia dla zachowania gwiazdy. Nadużywanie alkoholu i środków odurzających nie tłumaczy bowiem takiego postępowania. Być może jest to efektem niepoczytalności tonącej artystki, co mam nadzieje wyjaśni śledztwo w sprawie karnej. Jestem przekonany, że zdarzenie miało na celu sprowokowanie mojej osoby do wdania się w bójkę z artystką, do czego starałem się nie dopuścić.