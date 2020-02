Jak zostać gwiazdą w filmie u Dody? Kryteria naboru do "Dziewczyn z Dubaju" mogą zaskoczyć...

Doda zapowiedziała premierę filmu "Dziewczyny z Dubaju" na początek 2021 roku. Pod koniec marca wokalistka rozpoczyna zaplanowaną przerwę w karierze, żeby wraz z mężem wyjechać do Emiratów Arabskich, gdzie w 100 procentach poświęcą się filmowi.

Za reżyserię obrazu odpowiada Maria Sadowska a za scenariusz Mitja Okorn. Doda ogłosiła właśnie ostatnie castingi do projektu. Są one skierowane do osób, które chciałyby dopiero zacząć karierę aktorską.

Jakie trzeba spełniać wymagania? Znamy wszystkie szczegóły!

Doda rekrutuje do "Dziewczyn z Dubaju"

Doda wychodzi na przeciw młodym talentom aktorskim. Ogłosiła ostatni nabór do filmu pt. "Dziewczyny w Dubaju". Choć główne role są już obsadzone, producenci chcą dać szanse nowym twarzom, które wierzą w swój potencjał aktorski.

Postanowiłam przygotować jeden jedyny dzień otwarty dla wszystkich tych, którzy widzą w sobie jakiś potencjał aktorski. Oczywiście mówię o dziewczętach głównie - skonkretyzowała Doda na Instastory.

Casting odbędzie się już 20 lutego w studiu Tanka na ul. Chełmskiej 19/21 w Warszawie. Przesłuchania odbędą się w godzinach od 13:30 do 20:30. Okazuje się, że kryteria dla początkujących aktorów nie są wcale wymagające:

Kobiety maksymalnie do 35. roku życia, przyjdźcie na szpilkach, ubrane seksi.

Dodała, że charyzma i poczucie humoru mogą być dodatkowym atutem. "Dziewczyny z Dubaju" będą jedną z bardziej kontrowersyjnych premier kinowych.

O czym są "Dziewczyny z Dubaju"?

Film "Dziewczyny z Dubaju" oparty będzie na książce Piotra Krysiaka o tym samym tytule. Treść ujawnia kulisy seks afery z 2015 roku, dotyczącej zorganizowanej prostytucji Polek z zamożnymi klientami w Dubaju. Autor opisuje proceder pozyskiwania modelek i celebrytek oraz to jak spędzały czas z klientami jako "luksusowe prostytutki". Znane polskie modelki przebywały na luksusowych jachtach, mieszkały w najdroższych hotelach, bawiły się na plażach Cannes czy Saint-Tropez. Brutalny seks, alkohol i narkotyki były na porządku dziennym, a jednocześnie w grę wchodziły olbrzymie pieniądze.

Trochę już jestem w show-biznesie, więc znam bezpośrednio koleżanki, które dużo mi na ten temat opowiedzą. Będę miała informacje z pierwszej ręki - zapewniała jakiś czas temu Doda w programie Gala Studio.

Maria Sadowska zdradziła sporo szczegółów dotyczących "Dziewczyn z Dubaju". Ekranizacja nie będzie sztywno opierała się na tym, co zostało zawarte w książce. Reżyserka chce zaznaczyć w filmie szerszy punkt widzenia, nie tylko krytykę postawy młodych dziewczyn, które wybrały luksusowe życie jako panie do towarzystwa:

Fascynuje mnie niejednoznaczność moralnych wyborów, których dokonywały te dziewczyny. Scenariusz powstał na podstawie książki Piotra Krysiaka, który obnażył kulisy wyjazdów młodych Polek w charakterze luksusowych kobiet do towarzystwa arabskich szejków. Autor ostro skrytykował dziewczyny. Mam inną ocenę tych zdarzeń. Chcę uniknąć oceniającego spojrzenia. Nie chcę patrzeć na nie z góry. Próbuję zrozumieć ich motywację - powiedziała w wywiadzie dla Wprost.

Zdradziła również, na czym będzie polegała fabuła filmu "Dziewczyny z Dubaju":

To historia jednej dziewczyny, oparta na podstawie wielu opowieści kobiet, które uczestniczyły w tego typu wyjazdach. (...) Bohaterka zakłada świetnie prosperujący, aczkolwiek bardzo niemoralny biznes (...). Sprytna dziewczyna sprawia, że Polki są wręcz uwielbiane, podziwiane, pożądane. Bo bogaczom z Bliskiego Wschodu nie chodziło tylko o seks, lecz także o ciekawe towarzystwo.

Jesteście ciekawi efektów ekranizacji?

Maria Sadowska odpowiada za reżyserię filmu "Dziewczyny z Dubaju", natomiast Mitja Okorn zajmuje się scenariuszem.

Doda pod koniec marca zapowiedziała przerwę w karierze. Zamierza wraz z mężem, Emilem Stępniem, wyjechać do Emiratów Arabskich, gdzie w 100 procentach poświęcą się pracy nad filmem "Dziewczyny z Dubaju". Oboje odpowiadają za produkcję tego obrazu.