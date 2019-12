Doda zdradza nam kolejne szczegóły filmu "Dziewczyny z Dubaju". Kto zagra główne role?

Doda zdradziła pierwsze nazwiska związane z ekranizacją książki "Dziewczyny z Dubaju". Reżyserią kontrowersyjnego obrazu zajmie się Maria Sadowska, która w ostatnich latach współpracowała z Piotrem Woźniakiem-Starakiem. Za scenariusz odpowiedzialny jest Mitja Okorn znany z "Listów do M" oraz "Planety Singli". Tylko nam Doda opowiedziała o tym, dlaczego zdecydowała się na tak zaskakującą współpracę.

"Dziewczyny z Dubaju" sprawią, że zadrży niejedno znane nazwisko. Doda i Emil Stępień nie boją się kontrowersji, dlatego z chęcią podjęli się produkcji filmu o seks aferze, która dotyczy wielu znanych polskich modelek, celebrytek i aktorek. Artystka zdradziła Party.pl, czym kierowała się przy wyborze reżysera oraz scenarzysty tzn. Marii Sadowskiej oraz Mitji Okorna:

Chcielibyśmy, aby sztab twórczy - scenarzysta i reżyser - byli obu płci, by film mógł być dużo bardziej złożony niż gdyby był kręcony jedynie oczami mężczyzny. Poza tym Emil, już przy ostatnim "Pitbullu" pokazał, że stawia na jakość, zatrudniając Władysława Pasikowskiego. Zależy nam na tworzeniu dobrego kina.

Co Maria Sadowska mówi o pracy nad filmem?

Kochani Chce się podzielić z wami wspaniałą wiadomością !!! Właśnie podpisałam kontrakt na mój kolejny FILM !!! Dzięki producentom Emilowi Stępniowi i Dodzie ,który we mnie uwierzyli i obdarzyli ogromnym zaufaniem , będę mogła wam opowiedzieć niezwykłą historie DZIEWCZYN Z DUBAJU !!!! Przy filmie będę współpracować z Mitją Okornem , który jest pomysłodawcą i współautorem doskonałego ,zapierającego dech w piersiach scenariusza !!! Na razie więcej nie mogę wam zdradzić ale czuje ze będzie to niesamowita podróż zarówno na poziomie artystycznym jak i zawodowym ! To będzie wspaniały rok ! - napisała piosenkarka.