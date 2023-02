Doda odpowiada Marcinowi Prokopowi na temat zaproszenia do TVN-u: "Bądźcie słowni"

Michał Wiśniewski nigdy nie ukrywał, że jego życie było pełne skandali, dlatego mogliśmy się spodziewać, że najnowsza biografia zespołu "Ich Troje" wbije kij w mrowisko. Zwłaszcza że piosenkarz od dłuższego czasu twierdzi, że nie ma nic do stracenia i pozwala sobie na wypowiedzi, które wywołują burzę w mediach. W książce wspomniał o spotkaniu sprzed lat z Marcinem Prokopem, nie przedstawiając prezentera telewizyjnego w zbyt korzystnym świetle. Wokalista poddał w wątpliwość etykę dziennikarską gwiazdora TVN. Marcin Prokop poczuł się wywołany do tablicy i postanowił odnieść się do fragmentu biografii zespołu Michała Wiśniewskiego. Prezenter stwierdził, że lider "Ich Troje" może mieć kłopoty z pamięcią. Między gwiazdorami doszło do spięcia. Marcin Prokop komentuje fragment biografii Michała Wiśniewskiego: "Spróbuj się zachować przyzwoicie i proszę..." Fragment, który wywołał mocną reakcję Marcina Prokopa, dotyczy jego wywiadu z Michałem Wiśniewskim dla magazynu "Gala". Rozmowa prowadzącego "Dzień dobry TVN" i lidera zespołu "Ich Troje" odbyła się kilkanaście lat temu. Piosenkarz w swojej biografii stwierdził, że obaj panowie w trakcie spożywali alkohol. W publikacji miały się znaleźć cytaty, które miały zostać nagrane bez zgody artysty. Zobacz także: Mandaryna dzieli się radosną nowiną! Chodzi o Fabienne: "Gratulacje" Rozmawialiśmy, piliśmy wódkę. Po skończonym wywiadzie dyskutowaliśmy, jak to dwóch pijanych facetów, między innymi o kobietach. Wtedy na pewno padło zdanie, że Magda [przyp. red. — Femme] odeszła do kobiety. Spotkaliśmy się w sobotę, a w poniedziałek dostałem tekst do autoryzacji. Kiedy zobaczyłem ten wywiad, powiedziałem, że go chyba popie***liło i absolutnie nie zgadzam się na autoryzację takich prywatnych rozmów - czytamy we...