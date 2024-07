Doda odpowiada na ostrą krytykę Doroty Wróblewskiej! Producentka pokazów mody nie zostawiła suchej nitki na artystce, oceniając jej styl jako "wulgarny" i "kiczowaty". Gwiazda szybko odpowiedziała Wróblewskiej, sugerując wszystkim, że jest ona koleżanką Agnieszki Woźniak-Starak i dlatego tak ją oceniła.

Dorota Wróblewska często krytykuje stylizacje gwiazd, uważając się za eksperta modowego. To już kolejny raz, kiedy oceniła stylizację Dody - znów niepochlebnie:

Styl to część naszej osobowości. Nasz wizerunek i zachowanie mówi bardzo dużo o tym kim jesteśmy. Nasz wizerunek to również manipulacja wywarta wrażeniem. Tak jest w przypadku DODY. Trudno określić jest styl, bo głównym celem promocji artystki jest prowokacja. Jak widać cel zamierzony, bo wielu dziennikarzy skupionych jest nie na twórczości tylko na wizerunku. Stylizacje są chaotyczne, wulgarne, kiczowate i tandetne. Markowe rzeczy( jeżeli są markowe) wyglądają na tanie podróbki. Widać, że "styl" przypominający lata osiemdziesiąte, odpowiada piosenkarce i w takim "stylu" czuje się bardzo dobrze. A to jest najważniejsze! Moim zdaniem, twórczość jest adekwatna do "stylu" - napisała Wróblewska.