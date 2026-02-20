Doda odgryzła się Gessler, nazywając ją "czupiradłem". Teraz odezwała się Kaczorowska
To nie koniec afery wokół mocnych słów Dody na temat Magdy Gessler. Rozgorzała medialna burza! Gwiazdy nie szczędziły sobie przykrych słów, a teraz do całego tematu włączyli się Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz, komentując sprawę na gorąco. Dolali oliwy do ognia?
W ostatnich dniach w polskim show-biznesie mocno wybrzmiał głośny konflikt. Magda Gessler, znana restauratorka, udzieliła wywiadu portalowi Kozaczek.pl, w którym padło kilka mocnych słów pod adresem Dody i jej działąlności na rzecz ochrony zwierząt. Zdaniem Gessler, działania wokalistki na rzecz schronisk mogły być świadomą próbą ocieplania swojego wizerunku po burzliwych latach, w których nie brakowało kontrowersji wokól Dody. Piosenkarka nie pozostała dłużna i zdecydowała się na dość ostre określenie wobec Gessler. Teraz do całej sprawy odnieśli się Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz. Po czyjej stronie stanęli?
Afera między Dodą a Magdą Gessler
Kolejny konflikt w show biznesie tym razem rozpoczął się od tego, że Magda Gessler w wywiadzie przyznała, że Doda wybrała temat pomocy schronistom świadomie i jej zdaniem w pewnym sensie mogła chcieć ocieplić swój wizerunek:
Krąży wokół schronisk i wybrała to sobie jako temat bardzo świadomie. To jest bardzo dobre wyjście z sytuacji i jest częściowo wizerunkowe, a częściowo może płynie z jej duszy. Zawsze robi dobry biznes
Niedługo potem odbyła się premiera serialu dokumentalnego o Dodzie i emocje znów sięgnęły zenitu. Piosenkarka rozmowie z Kozaczek.pl nazwała Gessler "wrednym czupiradłem", jednocześnie wypominając jej niewłaściwe zachowanie:
To ja też powiem: 'Magda wstań wcześniej niż przed 16, rusz tyłek, zrób coś dla kogoś pierwszy raz za darmo i wtedy pogadamy'. Bo takie teksty są poniżej pasa. Nie uznałam tego za żart. Uznałam to za brzydki tekst osoby, która nie poświęca się dla innych i mierzy swoją miarą
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz mają apel do Dody i Magdy Gessler
Na medialną burzę zareagowali także Agnieszka Kaczorowska oraz Marcin Rogacewicz, którzy pojawili się na wiosennej ramówce Telewizji Polskiej i zostali zapytani o aferę między Gessler a Dodą. Tym razem para wypowiedziała się bardzo dyplomatycznie:
Fajnie by było jakbyśmy wszyscy byli wobec siebie życzliwi, zarówno w jedną, jak i w drugą stronę, zarówno w świecie rzeczywistym, jak i show-biznesowym, medialnym i instagramowym. Po prostu mówmy o sobie dobrze, a nie źle i będzie nam wszystkim się żyło lepiej.
Sądzicie, że Magda Gessler i Doda skorzystają z tej rady?
