W ostatnich dniach w polskim show-biznesie mocno wybrzmiał głośny konflikt. Magda Gessler, znana restauratorka, udzieliła wywiadu portalowi Kozaczek.pl, w którym padło kilka mocnych słów pod adresem Dody i jej działąlności na rzecz ochrony zwierząt. Zdaniem Gessler, działania wokalistki na rzecz schronisk mogły być świadomą próbą ocieplania swojego wizerunku po burzliwych latach, w których nie brakowało kontrowersji wokól Dody. Piosenkarka nie pozostała dłużna i zdecydowała się na dość ostre określenie wobec Gessler. Teraz do całej sprawy odnieśli się Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz. Po czyjej stronie stanęli?

Afera między Dodą a Magdą Gessler

Kolejny konflikt w show biznesie tym razem rozpoczął się od tego, że Magda Gessler w wywiadzie przyznała, że Doda wybrała temat pomocy schronistom świadomie i jej zdaniem w pewnym sensie mogła chcieć ocieplić swój wizerunek:

Krąży wokół schronisk i wybrała to sobie jako temat bardzo świadomie. To jest bardzo dobre wyjście z sytuacji i jest częściowo wizerunkowe, a częściowo może płynie z jej duszy. Zawsze robi dobry biznes - zauważyła Magda Gessler dla serwisu Kozaczek

Niedługo potem odbyła się premiera serialu dokumentalnego o Dodzie i emocje znów sięgnęły zenitu. Piosenkarka rozmowie z Kozaczek.pl nazwała Gessler "wrednym czupiradłem", jednocześnie wypominając jej niewłaściwe zachowanie:

To ja też powiem: 'Magda wstań wcześniej niż przed 16, rusz tyłek, zrób coś dla kogoś pierwszy raz za darmo i wtedy pogadamy'. Bo takie teksty są poniżej pasa. Nie uznałam tego za żart. Uznałam to za brzydki tekst osoby, która nie poświęca się dla innych i mierzy swoją miarą - powiedziała Doda

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz mają apel do Dody i Magdy Gessler

Na medialną burzę zareagowali także Agnieszka Kaczorowska oraz Marcin Rogacewicz, którzy pojawili się na wiosennej ramówce Telewizji Polskiej i zostali zapytani o aferę między Gessler a Dodą. Tym razem para wypowiedziała się bardzo dyplomatycznie:

Fajnie by było jakbyśmy wszyscy byli wobec siebie życzliwi, zarówno w jedną, jak i w drugą stronę, zarówno w świecie rzeczywistym, jak i show-biznesowym, medialnym i instagramowym. Po prostu mówmy o sobie dobrze, a nie źle i będzie nam wszystkim się żyło lepiej. - powiedziała Agnieszka Kaczorowska dla Kozaczek.pl

Sądzicie, że Magda Gessler i Doda skorzystają z tej rady?

