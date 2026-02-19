Doda to prawdziwa ikona polskiej popkultury, która ma na swoim koncie mnóstwo sukcesów i wiele muzycznych hitów. Od lat ogromnym zainteresowaniem fanów cieszą się nie tylko jej muzyczne występy, ale też jej życie prywatne. Choć od pewnego czasu gwiazda trzyma tę sferę z dala od świata mediów, to kiedyś chętnie się nią chwaliła. Nic więc dziwnego, że w dokumencie o jej życiu nie zabrakło wątków dotyczących jej ex partnerów. Przed naszą kamerą padła wywowna odpowiedź w tej kwestii!

Doda o ex partnerach

Podczas uroczystej premiery serialu "Doda" nasza reporterka zapytała artystkę, czy nie obawia się, że po premierze serialu pewne osoby ze świata show biznesu - a zwłaszcza jej byli partnerzy - mogą się obrazić na nią za to, co zostało ujawnione w produkcji. Wówczas artystka odpowiedziała:

W ogóle prawie nic (nie zostało ujawnione - przyp. red.). To, co ja bym chciała powiedzieć, a prawnicy Amazona mi zabronili... - odparła wymownie Doda po pytaniu o ex partnerów

Co jeszcze na ten temat zdradziła w naszej rozmowie Doda? Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej!

Fot. Pawel Wodzynski/East News

