Doda i Magda Gessler nie od dziś darzą się sympatią. Obie mają mocny charakter i potrafią stawiać na swoim. Kilka lat temu ikona TVN, pisała o młodszej koleżance: "I niech się nas boją skoro sobie tak wymyślili! A my dalej róbmy to co kochamy i umiemy najlepiej!". Niedawno Doda gościła w programie "Magda gotuje internet". Gessler podczas wiosennej ramówki TVN, podsumowała to spotkanie.

Magda Gessler o Dodzie

W ostatnich tygodniach wokół Dody dzieje się naprawdę sporo. Artystka zaangażowała się w pomoc bezdomnym zwierzętom a o ich prawa walczy nawet w Sejmie. Jej zaangażowanie trafiło do serc milionów Polaków, chociaż zdarzają się też tacy, którzy podważają jej intencje. Jednocześnie Doda ogłosiła termin koncertu na PGE Narodowym, który będzie koncertem jej życie, a lada chwila wychodzi o niej serial. Szykuje się naprawdę gorący czas.

Na temat współpracy z Dodą wypowiedziała się również Magda Gessler, która niedawno zaprosiła ją do odcinka show "Magda gotuje internet". Jak wspomina to spotkanie?

Dałam jej żyć, o co niektórzy mają pretensje

To jednak nie wszystko, co miała do powiedzenia. Zobaczcie, co na temat Dody wyznała Magda Gessler w naszym nowym wideo.

