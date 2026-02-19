Podczas premiery serialu dokumentalnego o Dodzie doszło do nieoczekiwanej eskalacji konfliktu między dwiema znanymi gwiazdami. W trakcie udzielania wywiadów przez Dodę pojawił się wątek Magdy Gessler i jej publicznego komentarza dotyczącego działań piosenkarki na rzecz praw zwierząt oraz działalności przy schroniskach.

Gessler o działaniach charytatywnych Dody

Początkiem konfliktu stały się słowa Magdy Gessler, która w rozmowie z mediami zasugerowała, że aktywność Dody wokół schronisk i zwierząt ma podłoże wizerunkowe i biznesowe. Gessler stwierdziła, że jej zdaniem Doda "krąży wokół schronisk i wybrała to sobie jako temat bardzo świadomie", podkreślając: "To jest bardzo dobre wyjście z sytuacji i jest częściowo wizerunkowe, a częściowo może płynie z jej duszy. Zawsze robi dobry biznes". Takie słowa spotkały się z bardzo ostrą reakcją ze strony piosenkarki.

Doda o Gessler: "Wredne czupiradło”

Doda skrytykowała otwarcie ton i intencje Magdy Gessler, określając jej słowa jako "podłe". Piosenkarka jasno podkreśliła, że nie przyjęła tej wypowiedzi w żartobliwy sposób, lecz odebrała ją jako niesprawiedliwą krytykę osoby, która - jak sama twierdzi - nie poświęca się dla innych: "Jeszcze gdyby to powiedziała w formie żartu, to bym się zaśmiała, bo mam dystans, ale każdy mierzy swoją miarą. Wydaje mi się, że ona wszędzie upatruje biznes, jeżeli zacznie coś robić za darmo dla kogoś, nawet właśnie dla psów. (...) To dopiero będzie miała mandat do tego, żeby się tak obrzydliwie wypowiadać. A póki co jest wrednym czupiradłem - skomentowała dla przeambitni.pl.

W kolejnym wywiadzie dla portalu Kozaczek Doda kontynuowała temat Magdy Gessler:

To ja idę do niej na odcinek za psie pieniądze, żeby zrobić jej oglądalność, ona mi piszczy w telefon, że ''O Boże, nigdy nie miała takiej oglądalności'', a ona później tak się odzywa podle? To ja też powiem: ''Magda, wstań wcześniej niż przed 16, rusz tyłek, zrób coś dla kogoś pierwszy raz za darmo i wtedy pogadamy''. Bo takie teksty są poniżej pasa. Nie uznałam tego za żart. Uznałam to za brzydki tekst osoby, która nie poświęca się dla innych i mierzy swoją miarą

