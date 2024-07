Doda potrafi wydawać na ubrania krocie! Jej najdroższy zakup? Buty od Aleksandra McQueen'a za ponad 10 tysięcy Euro, czyli około 40 tys. złotych - i to jeszcze o dwa rozmiary za duże! Dziś piosenkarka bardzo tego żałuje. Jednak czy teraz oszczędza na ciuchach?

Doda w butach od słynnego projektanta pojawiła się na gali TeleKamer 2010. Wówczas były nimi zachwycona, chociaż nie było jej w nich wygodnie. W programie Demakijaż zdradziła, że musiała włożyć do nich waty. Dziś nie rozumie swojego zachowania i uważa je za próżne:

Najdroższe buty jakie posiadam to buty Aleksandra McQueen'a w rozmiarze 40. Ja noszę 37,5 więc proszę zobaczyć jaką byłam próżną wariatką, że postanowiłam je kupić tylko po to żeby je mieć. Co za głupota, to jest idiotyczne i jeszcze zapłaciłam za nie 10 tys. euro. Ale waty napchałam i poszłam w nich na galę Telekamer. - wspomina Doda.