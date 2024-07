Początek tygodnia przyniósł nam nową aferę w show-biznesie. Karolina Korwin Piotrowska na łamach "Wprost" skrytykowała Honoratę Skarbek za upublicznienie historii o przebytej białaczce i zarzuciła jej lansowanie się na tragedii przeżytej w dzieciństwie. Na ostrą odpowiedź piosenkarki nie trzeba było długo czekać. Przypomnijmy: "Nie pozwolę nikomu szydzić z mojej choroby. Karma wraca!"

W obronie młodszej koleżanki postanowiła stanąć też Doda. Gwiazda miała powód, aby zabrać głos nie tylko z uwagi na znajomość z Honoratą, ale również swoją wieloletnią działalność w fundacji DKMS i osobę Nergala, który podczas związku z Dodą zmagał się właśnie z białaczką. Rabczewska na swoim Facebooku mocno potępiła postawę dziennikarki, zarzucając jej ignorancję i brak współczucia.



Jak mamy uświadamiać ZDROWYCH ludzi jak ważne jest bycie DAWCĄ SZPIKU i jak strasznie trudna jest walka z BIAŁACZKĄ ,skoro w mediach daje sie głos "dziennikarce" ,ktora porównuje BIAŁACZKĘ do ZATWARDZENIA?! Jej "LANSOWANIE" jak sama nazywa, jest niczym innym jak ignoranctwem,GŁUPOTĄ i kompletnym brakiem współczucia,który nie odbije sie już na poszczególnych artystach jak do tej pory, tylko na nas WSZYSTKICH. Ludzie!Jesteśmy po to aby siebie wspierać w najgorszym - czytamy w komentarzu Dody.

Do obrony Honoraty dołączył też przyjaciel Dody i dobry znajomy samej Honey czyli Mariusz "Dżaga" Ząbkowski. On z kolei w swoim poście nawiązuje dodatkowo do Agnieszki Szulim.

To nie jest dziennikarstwo.To niszczenie zycia niewinnym osobom.Zebraly sie dwie Panie pseudo dziennikarki po to aby nic innego nie robic tylko hejtowac i podburzac ludzi przeciwko niewinnym jednostkom.Najgorsze jest to ze Koorwin sama nie ma dystansu do wlasnej osoby bo kazdy niepochlebny komentarz na swoim facebooku kasuje i blokuje osoby nie dajac im prawa do wyrazenia wlasnej opinii.Nie mozna na to pozwolic! - napisał oburzony.

Internet aż huczy od komentarzy w tej sprawie. Po której stronie jesteście?

