Doda skomentowała premierę filmu "Nic się nie stało" Sylwestra Latkowskiego oraz debatę, która miała miejsce po nim na antenie TVP.

Co sądzicie o najnowszym filmie „Nic się nie stało”, a co najważniejsze o tym co padło na debacie ?

Pod postem rozgorzała się dyskusja. Internauci zaczęli dopytywać o Radosława Majdana i Blankę Lipińską. Padł zdecydowany komentarz Dody. Co napisała?

Doda komentuje film "Nic się nie stało"

TVP wyemitowało wczoraj dokument o pedofilii, do której miało dochodzić w znanym sopockim lokalu Zatoka Sztuki. W filmie pokazano zdjęcia celebrytów, którzy bywali w klubie lub bronili tego miejsca, kiedy kilka lat temu groziło mu zamknięcie. Nie padły jednak w stosunku do nich konkretne zarzuty.

Po emisji odbyła się transmisja na żywo, w której twórca filmu Sylwester Latkowski personalnie apelował do niektórych celebrytów m.in. do Radosława Majdana, Borysa Szyca, Jarosława Bieniuka i Kuby Wojewódzkiego, by powiedzieli, co wiedzą na temat tego, co działo się klubie.

W reakcji na film i dyskusję pojawiły się już pierwsze pozwy od osób, których nazwiska padły wczoraj na antenie - procesem zagroził m.in Kuba Wojewódzki.

Doda zaprosiła swoich fanów do dyskusji na temat słów Sylwestra Latkowskiego, które padły wczoraj na antenie.

Straszne! Jednak Pani Doroto przecież Pani bardzo dobrze zna Blankę Lipińska. Nie mówiąc już o Majdanie. Czemu Pani nic nie nagłośniła? - zapytała internautka

Blanka Lipińska w przeszłości była managerem w sopockich klubach. Internauci nawiązali do ostatniego wywiadu Blanki, gdzie wspominała o przyjaźni z Dodą i wspólnego zdjęcia z pisarką, kiedy promowała swoją powieść "365 dni". Doda odpowiedziała właściwie od razu:

Z Majdanem rozwiodłam się ponad 10 lat temu, a z Blanka urwał się kontakt na kilka lat jak się wyprowadziła do 3city🤷🏼‍♀️ Co miałam nagłaśniać ?🤦🏼‍♀️

Internauci przyznali, że czekają na oficjalne stanowisko samej Blanki Lipińskiej.

ja też czekam - stwierdziła Doda.

Internauci nawiązali również do słów kierowanych do Radosława Majdana przez Sylwestra Latkowskiego. Zapytali Dodę o zdanie:

Majdan jest seksoholikiem nie pedofilem. Mam nadzieję.

Internauci docenili fakt, że Doda miała odwagę napisać o filmie głośno, kiedy prawie żaden inny celebryta nie wypowiedział się na temat tej kontrowersyjnej premiery:

I gdzie są te wszystkie gwiazdy, które apelują o bycie asertywnym, które głośno mówią o problemach społecznych? Gęby się pozamykały bo strach żeby ich brudy nie ujrzało światło dzienne. Brawo za odwagę dla tych którzy mówią głośno o świecie show-biznesu/celebrytow!

Wszyscy, którzy coś WIEDZĄ, POWINNI ZEZNAWAĆ - napisała Doda

Zgadzacie się?

Doda skomentowała aferę, która wybuchła po premierze filmu "Nic się nie stało" Sylwestra Latkowskiego.

East News

Pierwsze gwiazdy zapowiedziały już swoje pozwy przeciwko Sylwestrowi Latkowskiemu i TVP. Oświadczenia w sprawie filmy wydali m.in. Radosław Majdan, Kuba Wojewódzki i Natalia Siwiec wraz z mężem Mariuszem Raduszewskim.