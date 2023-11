Reklama

Po śmierci Pawła Adamowicza wieczorem w całej Polsce odbyły się wiece przeciwko przemocy i agresji. W największych miastach zebrały się tysiące ludzi, którzy chcieli w ciszy upamiętnić śmierć prezydenta Gdańska. Wiece poświęcone pamięci zorganizowano m.in. w Gdańsku, Warszawie, Poznaniu, Łodzi i Katowicach. Jednak najbardziej wzruszająco było chyba w Gdańsku! Obejrzyjcie wideo...

Wiec przeciwko przemocy w Gdańsku

Zgromadzeni ludzie wyrażali żal po tragicznej śmierci Pawła Adamowicza, który został zamordowany na scenie podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wielu z nich przyniosło ze sobą znicze, które zapalano w wyznaczonych miejscach. Wiec przeciwko przemocy w Gdańsku miał piękną oprawę, a na koniec wydarzyło się coś, przez co wszyscy zgromadzeni pogrążyli się w ciszy!

Na koniec z głośników popłynęła pieśń "The sound of silence" (dźwięk, czy brzmienie ciszy) autorstwa duetu Simon and Garfunkel w wykonaniu Disturbed. Zobaczcie, jak wyglądał ten moment! Trudno powstrzymać wzruszenie...

Tysiące Polaków oddaje hołd Pawłowi Adamowiczowi.

Miasta w hołdzie prezydentowi Pawłowi Adamowiczowi - Poznań

Miasta w hołdzie prezydentowi Pawłowi Adamowiczowi - Gdańsk

Miasta w hołdzie prezydentowi Pawłowi Adamowiczowi - Warszawa