"Doda. Dream Show" wywołuje wiele emocji wśród widzów. Piosenkarka w swoim autorskim programie dla Polsatu nie tylko pokazuje swoją pracę, ale także dzieli się prywatnym życiem. Gwiazda otworzyła się przed kamerami na temat związków oraz poważnych problemów ze zdrowiem psychicznym. W drugim odcinku fani mogli zobaczyć mamę wokalistki. Artystka zdradziła kulisy nagrania i ujawniła, że w pewnym momencie jej rodzicielka musiała uciąć sobie drzemkę. Przyznała też, że większość osób — nawet wśród bliskich — nie ma pojęcia, ile wysiłku wymaga przygotowanie się do trasy koncertowej.

Widzowie nie przestają być zaskakiwani materiałami, które znalazły się w "Doda. Dream Show". Wokalistka po raz pierwszy tak szczerze opowiada o swoim życiu prywatnym. W jednym z odcinków Doda gorzko wypowiedziała się na temat swojego brata. Gwiazda przyznała, że nie utrzymuje z nim kontaktu. W programie pojawiła się również mama piosenkarki. Jak czuła się podczas nagrywania produkcji? Artystka w rozmowie z naszym reporterem ujawniła, że jej rodzicielka była w dużym szoku. W pewnym momencie kobieta zasnęła ze zmęczenia.

Ona była w totalnym szoku. Zaproponowałam jej, żeby przyszła do mnie na sztab i w czasie rzeczywistym tam była, a nie tylko tyle, co widzimy w odcinku. No i zasnęła. Po prostu to ją wykończyło. Ten sztab trwał z trzy godziny. Ułożyła się na różowym szezlongu, wzięła sobie złote poduszki pod nogi i stwierdziła, że sobie przytnie komara, no i tyle — wyjaśniła Doda.