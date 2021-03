Dlaczego syn Meghan Markle i księcia Harry'ego nie jest księciem? Wcale nie chodziło o kolor jego skóry!

Emocje związane z głośnym wywiadem Meghan Markle i księcia Harry'ego z Oprah Winfrey nadal nie opadły, a szokujące słowa byłych Sussexów wciąż są tematem numer jeden w brytyjskich i zagranicznych tabloidach. Teraz cały świat żyje nie tylko stosunkami małżonków z resztą rodziny królewskiej, ale też dramatem amerykańskiej piękności, jaki rozgrywał się za zamkniętymi drzwiami. Dowiedzieliśmy się m.in., że Meghan Markle została uwięziona w pałacu, a dworscy pracownicy pozbawili ją kluczy, a także osobistych dokumentów, jak prawo jazdy czy paszport. To jeszcze nie wszystko! Ukochana żona księcia Harry'ego wyznała, że cierpiała na depresję, a w 5. miesiącu ciąży miała myśli samobójcze. By tego było mało, Meghan zasugerowała, że royalsi są rasistami i nie pozwolili małemu Archiemu otrzymać książęcych tytułów w obawie, że będzie czarnoskóry. Czy rzeczywiście tak było? Co lub kto decyduje o przyznaniu królewskiego tytułu? Sprawdziliśmy!

Dlaczego syn Meghan Markle i Harry'ego nie jest księciem?

Dlaczego synek Meghan Markle i księcia Harry'ego został pozbawiony książęcych tytułów, przywilejów i ochrony? Takie pytanie zadają sobie teraz miliony osób, które obejrzały poruszający występ Sussexów u Oprah Winfrey. Czy rzeczywiście podejrzenia, że Archie urodzi się czarnoskóry determinowały to, że royalsi postanowili pozbawić do zaszczytnych tytułów?

Jak przyznał sam książę Harry, rozmowy na temat rasy jego synka były prowadzone na długo, zanim Archie pojawił się na świecie. Z rozmowy z Oprah Winfrey dowiedzieliśmy się, że to właśnie strach, przed tym, że Archie urodzi się czarnoskóry sprawił, że Meghan i jej mąż byli zdecydowanie gorzej traktowani od pozostałych członków klanu Windsorów.

To rozmowa, którą nigdy się nie podzielę. Była bardzo niezręczna, a ja byłem zszokowany. Nie czułbym się komfortowo, gdybym powiedział, z kim rozmawiałem na ten temat - przyznał książę Harry.

Nietolerancyjne poglądy royalsów wpłynęły na decyzję monarchini o nieprzyznaniu Archiemu tytułu? Okazuje się, że sprawa jest bardziej złożona. Syn Meghan Markle i księcia Harry'ego wraz z narodzinami, jako wnuk księcia Walii w linii męskiej, był uprawniony do używania zastępczego tytułu swojego ojca - hrabiego Dumbarton. Dlaczego więc nie otrzymał książęcego tytułu, podobnie jak dzieci Williama i Kate?

Ma to związek z dekretem króla Jerzego V z 1917 r., którego celem była dokładniejsza weryfikacja nadawania tytułów i zminimalizowanie liczby panujących książąt i księżniczek w Wielkiej Brytanii. Dlaczego? Zgodnie z tradycją każdy członek rodziny królewskiej z książęcym tytułem utrzymywany jest przez monarchię, która zapewnia ochronę, opłaca jego posiadłość, a nawet stylizacje czy wydatki związane z jego podróżami. Według dekretu z ograniczeń zwolnione są jednak tylko dzieci monarchy oraz wnuki monarchy w linii męskiej, a także najstarszego żyjącego syna najstarszego syna księcia Walii. W tym przypadku mowa o pierworodnym synu księcia Williama. Co ciekawe, Elżbieta II w 2012 roku postanowiła jednak nieco zmienić zasady dekretu. Zdecydowała, że wszystkie dzieci najstarszego syna księcia Karola otrzymają szlachecki tytuł. Dlatego też Louis i Charlotte również noszą tytuły kolejno księcia i księżniczki Cambridge.

Warto podkreślić, że Archie w chwili narodzin był prawnukiem władcy, a nie wnukiem, dlatego książęcy tytuł prostu nigdy mu nie przysługiwał. Jednakże w chwili, gdy książę Karol zasiądzie na królewskim tronie, Archie będzie mógł wreszcie szczycić się książęcym tytułem. Niestety, w obliczu tego, że formalnie syn Meghan Markle i księcia Harry'egp nie jest już członkiem rodziny królewskiej za sprawą decyzji rodziców i ich Megxitu, mało prawdopodobne jest, by kiedykolwiek taki tytuł otrzymał.

Syn Meghan Markle formalnie funkcjonuje w dokumentach jako Panicz Archie Harrison Mountbatten-Windsor.

Choć Meghan Markle i książę Harry za główny powód pozbawienia swojego synka książęcych tytułów podają rasizm panujący w rodzinie królewskiej, to według tradycji i przyjętych przez monarchię dekretów, małemu Archiemu nigdy nie przysługiwały książęce tytuły.