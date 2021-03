Elżbieta II odpowiada na zarzuty Meghan i Harry'ego dotyczące rasizmu! "Cała rodzina jest zasmucona...”

Królowa Elżbieta II przerwała milczenie w sprawie wywiadu Meghan Markle i Harry’ego. Monarchini napisała wprost, że cała rodzina jest zasmucona trudnym czasem pary, ale zapewniła, że nadal są kochanymi członkami rodziny! Okazuje się, że wywiad, który poruszył cały świat jest teraz analizowany w rodzinie królewskiej i zarzuty są poważnie traktowane, szczególnie te dotyczące kwestii rasowych!

Na oświadczenie królowej w sprawie głośnego wywiadu Meghan i Harry'ego czekał cały świat. Do tej pory rodzina królewska milczała na ten temat i już pojawiały się głosy, że monarchini przemilczy te kwestie i przejdzie do swoich obowiązków. Stało się jednak inaczej! W oświadczeniu, które wydał Pałac Buckingham w imieniu królowej Elżbiety II czytamy:

Królowa dobrze wybrnęła z tej trudnej sytuacji?

Buckingham Palace breaks silence on Harry and Meghan interview, calls issues raised 'concerning.' Statement issued on behalf of Queen Elizabeth also says entire family 'saddened to learn the full extent of how challenging the last few years have been.' pic.twitter.com/WPbnPtbEWC