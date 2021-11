Dlaczego Joanna Koroniewska nie zmieniła nazwiska po ślubie? Miała ważny powód

Spekulacje o powrocie Joanny Koroniewskiej do serialu „ M jak miłość ” pojawiają się od dawna. Grana przez nią Małgosia nie została uśmiercona, więc wątek jest cały czas otwarty, a tym samym powrót ciągle możliwy. Czy najmłodsza córka Mostowiaków rzeczywiście może wrócić? Spekulacje odżyły po komunikacie produkcji serialu z tego tygodnia z okazji 20-lecia "M jak miłość". "Zagadka zaginięcia Małgosi Mostowiak (Joanna Koroniewska), najmłodszej córki Mostowiaków, do dziś pozostaje niewyjaśniona. Ze Stanów Zjednoczonych, gdzie podobno aktualnie mieszka, co jakiś czas docierają sprzeczne sygnały na temat ukochanej „Myszeczki“ Lucjana. Jedno wiadomo na pewno: Małgosia żyje. Któregoś dnia zapewne wróci do domu. Pytanie tylko, czy z twarzą Joanny Koroniewskiej?" Do ewentualnego powrotu postanowiła odnieść się również sama Joanna Koroniewska . Co powiedziała? Zobacz także: Ile Dowborowie zarobili na swojej domówce"? Urodzinowy wywiad "Party" Małgorzata Koroniewska o powrocie do "M jak miłość" Joanna Koroniewska odniosła się do spekulacji o jej powrocie do serialu podczas jednej z ostatnich "domówek". Słynne spotkania Dowborów ze znajomymi artystami są od miesięcy hitem w sieci. To dzięki pełnym humoru wirtualnym relacjom Joanna i jej mąż Maciej wygrali w plebiscycie magazynu „Party” w kategorii #ZawszeRazem. Podczas jednej z ostatnich "domówek" Joanna Koroniewska rozmawiała m.in. z Małgorzatą Pieńkowską, grającą w "M jak miłość" Marię. Jeden z oglądających relację na Instagramie Joanny zapytał ją o powrót do "M jak miłość". Z tego, co mi wiadomo, na razie nie wróci, mówię tu o sobie...