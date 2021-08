Joanna Koroniewska otarła się o śmierć! Opowiedziała o traumatycznej sytuacji

Nigdy nie czułam takiej miłości i radości w życiu. Moja Asha jest największym prezentem, jaki kiedykolwiek mogłam sobie wymarzyć”, wyznała Joanna Krupa (41) w Dzień Matki – pierwszy, który mogła świętować nie tylko jako córka, ale również jako mama. 8,5-miesięczna Asha-Leigh postawiła jej świat na głowie. Modelka niedawno rozpoczęła nagrania kolejnej, dziewiątej już edycji „Top Model”, a ponieważ nie chciała rozstawać się z córeczką, zabrała ją ze sobą do Polski. Jaką Joanna Krupa jest mamą? I na jakie wartości stawia w wychowaniu? Jest pięknie! Z jej instagramowych relacji, zdjęć i filmików bije ogromna radość. Widać, że jest mamą szczęśliwą i spełnioną, a do tego zaangażowaną. Joanna z Ashą-Leigh wspólnie czytają, bawią się, odpoczywają, tańczą, a nawet śpią! „Moja córka to mój świat”, „Dajesz mi miłość, o której istnieniu nie miałam pojęcia”, „Nie mam słów, żeby opisać to uczucie”, pisze gwiazda na Instagramie pod kolejnymi zdjęciami, na których tuli córeczkę z całych sił. Asha-Leigh nie tylko zdominowała media społecznościowe mamy, ale również błyskawicznie podbiła serca jej fanów. „Jestem zakochana w twoim bobasie”, przyznała aktorka Joanna Opozda, „Najsłodsza dziewczynka na Instagramie”, wtórują jej inni followersi. Wprawdzie macierzyństwo Joannę uskrzydla, jednak otwarcie mówi też ona o jego mniej komfortowych stronach. A z takimi miała do czynienia podczas ostatniego, pełnego niespodzianek, jak się okazuje, lotu z córką. „Oficjalnie mogę zostać dodana do listy mam przybywających na miejsce z plamami z cieknącej pieluchy na ubraniach”, żartowała modelka, udowadniając, że do macierzyństwa ma sporo dystansu....