Dlaczego Edyta Górniak odeszła z "Agenta"?

Edyta Górniak w 2. odcinku "Agent-Gwiazdy" zrezygnowała z dalszego udziału w programie. Jej decyzja była wielkim zaskoczeniem dla uczestników. Jednak to nie jedyna gwiazda, która opuściła program. Ze względów zdrowotnych zrezygnowała też Krystyna Czubówna, którą w programie zastąpi Katarzyna Wołejnio. Fani programu bardzo krytycznie ocenili decyzję o powrocie uczestniczki, która odpadła w 1. odcinku, w końcu zdążyli bardzo polubić "Krysię". Najszerzej komentowane jest jednak odejście Górniak! Widzowie "Agenta" tworzą teorie spiskowe, a my znamy prawdziwy powód rezygnacji artystki!

Pod koniec odcinka, kiedy Kinga Rusin sprawdzała testy uczestników, piosenkarka nagle wstała i ze łzami powiedziała, że rezygnuje z programu i prosi, aby wymienić ją na osobę, która miała odpaść w tym odcinku. Prowadząca zgodziła się i niestety widzowie nie dowiedzieli się, kto faktycznie miał opuścić "Agenta". Górniak zapytana o powody swojej decyzji odpowiedziała:

Każdy z nas miał inny cel, przychodząc do tego programu. Ale to co zrobiłam przy pierwszym zadaniu - zmierzyłam się ze sobą, nie potrzebuję sobie nic więcej udowodnić. Nie potrzebuję wygrać tego programu. To nie jest poddanie się. Po prostu nic nie jest w stanie pokonać tego, co przeżyłam, skacząc w przepaść. Mam nadzieję, że Was nie zawiodłam.

Gwiazda zdecydowała się na komentarz wyjaśniający całą sytuację i powiedziała:

To była bardzo trudna decyzja, bo ja się zdążyłam do całej ekipy przywiązać. Nie tylko do uczestników, ale do całej produkcji. Wspólne posiłki, wspólne podróże, wspieraliśmy się nawzajem, dbaliśmy o siebie. Ciężko się rozstać z ludźmi i z tego powodu bardzo żałowałam, natomiast ja zdobyłam to, po co przyszłam do programu i wyjechałam szczęśliwa - powiedziała w rozmowie z TVN gwiazda.