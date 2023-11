1 z 4

To była jedna z najbardziej zaskakujących informacji w ciągu ostatnich kilku tygodni! Magazyn "Party" ustalił, że w 4. edycji programu "Agent Gwiazdy" wystąpi... Edyta Górniak! Piosenkarka wyruszyła wraz z innymi uczestnikami na Fuerteventurę. Wśród nich znalazła się między innymi Krystyna Czubówna, Michał Koterski, Viola Kołakowska czy też Andrzej Gołota. Wygląda jednak na to, że Edyta Górniak wróciła już do Polski. Zdradził ją jeden mały szczegół na Instagramie... Zobaczcie naszą galerię i przekonajcie się sami!

