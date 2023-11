Koncert #Artyści przeciwko nienawiści zbliża się wielkimi krokami! Na pomysł tego wydarzenia, tuż po tragicznej śmierci prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza, wpadła Doda. Wiadomo już, że 27 lutego w Łodzi na scenie zaśpiewa ponad 100 artystów, w tym: Justyna Steczkowska, która wydała w tej sprawie specjalne oświadczenie, Ewa Farna, Grzegorz Hyży, Maryla Rodowicz, Marina i Dawid Kwiatkowski. Udziału w imprezie odmówiła Edyta Górniak. Artystka na swoim Instagramie wyjaśniła dlaczego.

Nie odmówiłam dlatego, że mam do kogoś nienawiść. Nie przemówiło do mnie to, że ktoś w ubikacji, w ręczniku, tuz pokąpieli nagrywa taki filmik (...). Myślę, że gdyby Dorota miała więcej wyczucia i wrażliwości, to trafiłaby do mnie", tłumaczyła na InstaStories Górniak.