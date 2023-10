Rafał Brzozowski jedzie na Eurowizję 2021! Decyzja została ogłoszona dziś w "Pytaniu na śniadanie", gdzie prowadzący "Jakiej to melodii" zaprezentował swój konkursowy utwór! Posłuchajcie piosenki Rafała Brzozowskiego na Eurowizję 2021 i zobaczcie, co artysta mówi o swoim udziale!

Rafał Brzozowski od dawna był typowany jako nasz reprezentant na Eurowizję w tym roku - chociaż głośno mówiono również o sanah czy Cleo. Wszelkie wcześniejsze spekulacje dziś zostały oficjalnie potwierdzone - Rafał pojawił się dziś w studiu "Pytaniu na śniadanie" i wyemitowano klip do jego eurowizyjnej piosenki - "The Ride":

Tym samym Rafał Brzozowski zostaje polskim

reprezentantem na Eurovision Song Contest 2021!!! Gratulujemy, kibicujemy i trzymamy kciuki

Komentujcie i włączcie TVP2 - czytamy na Facebooku Pytania na śniadanie!

Co sam Rafał mówi o udziale w Eurowizji 2021?

Ostatnie dni były bardzo napięte i emocjonujące, więc jeszcze to do mnie nie dociera. Myślę, że każdy muzyk, każdy wokalista marzy o największych scenach a Eurowizja, scena eurowizyjna jest jedną z najpiękniejszych, najbardziej emocjonujących scen chyba na świecie, bo to najstarszy konkurs piosenki. Takie marzenia powoli się spełniają, oczywiście nie udało się kilka lat temu, ale teraz mogę pojechać z taką piosenką, z taką produkcją bo jednak to jest zrobione na totalnie światowym poziomie - mówił Rafał.