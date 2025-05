DJ Hazel, a właściwie Michał Orzechowski, zmarł 7 maja 2025 roku. Artysta miał 44 lata. Jego ciało znaleziono w samochodzie zaparkowanym nad jeziorem Skępe w województwie kujawsko-pomorskim. Okoliczności śmierci nie zostały jeszcze oficjalnie potwierdzone przez służby, jednak już teraz wiadomo, że zdarzenie to poruszyło całą Polskę, szczególnie fanów muzyki klubowej. Prokuratura poinformowała już o oficjalnych przyczynach śmierci DJ Hazela, a teraz światło dzienne ujrzał plakat z ostatniej imprezy, na której zagrał muzyk i jej tytuł może szokować...

Informacja o tragicznej śmierci DJ-a Hazela obiegła media 7 maja. Zaledwie kilka dni wcześniej muzyk w długi weekend pokazał rodzinne zdjęcie, a wcześniej wystąpił w kilku polskich klubach - Venus, Nowy Harem i Bajka. W sieci właśnie pojawił się plakat z tej ostatniej imprezy w klubie Bajka w Mielnie i poraża jego tytuł: "3 dni śmierci", który w kontekście śmierci muzyka wydaje się alarmujący.

Wydarzenie było prawdziwym świętem dla fanów muzyki klubowej. W końcu DJ nie po raz pierwszy występował w Bajce, ale tym razem tytuł wydarzenia „3 dni śmierci” wstrząsnął opinią publiczną. Fani i internauci zareagowali na grafikę i nie ukrywają, że w świetle tragicznych wydarzeń plakat zyskał przerażającą wymowę. Informacja o jego istnieniu błyskawicznie rozprzestrzeniła się w sieci, wywołując lawinę komentarzy.

Szok .... co plakat ktoś zrobił I wymyślił.... Nie do uwierzenia ....

Według oficjalnych ustaleń prokuratury, bezpośrednią przyczyną śmierci DJ Hazela było samobójstwo. Jak podano w komunikacie, przeprowadzona sekcja zwłok nie wykazała obrażeń wskazujących na działanie osób trzecich. Na miejscu nie znaleziono listu pożegnalnego. Prokurator poinformował jednocześnie, że nadal trwa śledztwo.

Podczas sekcji zwłok zostały pobrane wycinki do badań histopatologicznych, to standardowa procedura. Na tym etapie wykluczamy udział osób trzecich. To była śmierć samobójcza. Nie znaleziono listu pożegnalnego

przekazał dla 'Faktu'' Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Włocławku, Arkadiusz Arkuszewski