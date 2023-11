"Wokalista fałszował tak okropnie, że nie dało się tego słuchać", powiedziała nam kilka tygodni temu Elżbieta Zapendowska zapytana o występ Polski na Eurowizji. Nauczycielka śpiewu skrytykowała wokal Lukasa, który śpiewał piosenkę „Light Me Up”. Wielu ekspertów zarzucało wokaliście, że fałszował, sam Gromee tłumaczył, że było to też spowodowane problemami technicznymi. Przypominamy, że w finale triumfowała reprezentantka Izraela - Netta, a Polska odpadła w półfinale, zajmując 14 miejsce. Co o występie Polski na tegorocznej Eurowizji sądzi DJ Adamus? Zobacz nasze wideo!

