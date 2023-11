Reklama

Za nami konkurs Eurowizji, w którym w tym roku triumfowała reprezentantka Izraela - Netta. Polska nie zaśpiewała w finale, bo odpadliśmy w 2. półfinałowym koncercie. Nasz reprezentant Gromee z piosenką „Light Me Up” zajął dopiero 14 miejsce, a do finału awansowało tylko 10 państw. Internauci, jak i wielu ekspertów, krytykowało wokalistę Lukasa, któremu zarzucono, że fałszował. Z kolei Gromee twierdził, że ze strony organizatorów zostały popełnione błędy, przez które ich występ nie wyglądał tak, jak na próbach. A co o tym sądzi Cleo? Czy była rozczarowana występem Gromee? Zobaczcie nasz wywiad z Cleo na temat Eurowizji!

Jak podobał Wam się występ Gromee na Eurowizji?