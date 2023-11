Reklama

Książę Harry odchudza się przed ślubem z Meghan Markle! Wyczekiwana uroczystość zbliża się wielkimi krokami. Już 19 maja brat księcia Williama i hollywoodzka aktorka powiedzą sobie sakramentalne "TAK". Jak już wiemy, na ceremonię zaproszenie dostało 600 gości, a wśród nich m.in. gwiazdy zespołu Spice Girls, które zaśpiewają na weselu Harry'ego i Meghan! W mediach pojawia się coraz więcej szczegółów związanych ze ślubem pary - ostatnio dowiedzieliśmy się, że panna młoda zaprezentuje się w sukni za blisko pół miliona złotych! Teraz zagraniczna prasa donosi, że do tego ważnego wydarzenia w szczególny sposób przygotowuje się sam Harry. Okazuje się bowiem, że książę postanowił schudnąć. Na jaką dietę się zdecydował?

Książę Harry odchudza się przed ślubem

Jak informuje "Daily Mail" książę Harry od kilku tygodni jest na ścisłej diecie, dzięki której udało się mu zgubić już pięć kilogramów. Co ciekawe, to ukochana księcia namówiła go, żeby zadbał o swoją sylwetkę.

Meghan kompletnie zmieniła dietę Harry’ego. Kazała mu pić soki i zgubił już prawie pięć kilo, co dla tak szczupłej osoby jak on jest naprawdę sporym osiągnięciem- zdradza informator "Daily Mail".

W diecie księcia Harry'ego znalazły się m.in. jabłka, jarmuż, jagody i zielona herbata. Okazuje się, że na początku swojej diety książę jadł tylko jeden posiłek i pił trzy zielone koktajle dziennie. Zagraniczne media informują, że za namową Meghan Markle książę Harry nie je również mięsa.

Widać już efekty diety księcia Harry'ego?

Książę Harry schudł prawie 5 kilogramów.

East News

Tak wyglądał w listopadzie 2017 roku.