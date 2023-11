Jadłospis diety na wiosnę powinien składać się z regularnych posiłków skomponowanych z pełnowartościowych i świeżych produktów. Wiosennemu odchudzaniu sprzyja detoks organizmu, który wspomogą owocowo-warzywne koktajle oczyszczające i wypijanie 2 litrów niegazowanej wody mineralnej każdego dnia.

Reklama

Dieta na wiosnę powinna dostarczać organizmowi wszystkich niezbędnych składników odżywczych i umożliwiać zrzucenie zbędnych kilogramów nagromadzonych przez zimę. W jadłospisie powinny pojawić się duże ilości owoców i warzyw. W okresie wiosny warto sięgać po koktajle oczyszczające, które przyspieszają metabolizm i dostarczają cennych witamin.

Jak szybko schudnąć na wiosnę - kilka podstawowych zasad

W okresie zimy wiele osób pozwala sobie na odstąpienie od zdrowych nawyków żywieniowych. Efektem jest zwiększenie masy ciała i pojawianie się nadprogramowej tkanki tłuszczowej. Wraz z nadejściem wiosny warto zastosować się do kilku podstawowych zasad żywieniowych, które pozwolą na szybkie schudnięcie i osiągnięcie wymarzonej sylwetki. Kluczową zasadą diety na wiosnę jest jedzenie regularnych posiłków w mniejszych porcjach. Jadłospis powinien składać się z 4-5 posiłków spożywanych co 3-4 godziny. W ten sposób organizm zużywa całą dostarczoną mu energię na bieżące potrzeby, nie odkładając jej w postaci tkanki tłuszczowej. Kolejną regułą wiosennego odchudzania jest unikanie podjadania między posiłkami, co pozwala na uregulowanie przemiany materii i odciążenie organizmu. W diecie na wiosnę należy ograniczyć lub całkowicie wykluczyć cukier i różnego rodzaju słodycze. Są one źródłem tzw. “pustych kalorii” pozbawionych jakichkolwiek wartości odżywczych dla organizmu. Kolejną zasadą efektywnego odchudzania jest wypijanie około 2 litrów płynów dziennie - najlepiej niegazowanej wody mineralnej. Należy unikać wszelkich napojów słodzonych. Woda w trakcie odchudzania pełni ważną rolę, gdyż jest niezbędna do procesów przemiany materii i trawienia. Przyczynia się do usuwania z organizmu szkodliwych substancji i sprzyja odchudzaniu.

Reklama

Dieta na wiosnę - co jeść?

Dieta na wiosnę powinna składać się z produktów o niskim stopniu przetworzenia. Należy wybierać produkty sezonowe i świeże, które są pełnowartościowe i bogate w cenne dla organizmu składniki pokarmowe. Jadłospis diety na wiosnę powinien obfitować w kolorowe warzywa i owoce, które dostarczają witamin, minerałów i błonnika pokarmowego przyspieszającego metabolizm i pozytywnie wpływającego na procesy trawienne. Wiosną warto pomyśleć o detoksykacji organizmu. Pomocne w tym są koktajle oczyszczające, zwane inaczej smoothie przygotowane na bazie różnych warzyw i owoców. Przy wiosennym odchudzaniu należy zrezygnować z tłustych rodzajów mięs i wędlin. Zastąpią je ryby oraz chude mięsa drobiowe, takie jak kurczak czy indyk. Zamiast białego pieczywa i innych produktów z mąki pszennej warto sięgać po produkty pełnoziarniste, takie jak ciemne pieczywo z ziarnami, brązowy ryż, makaron razowy czy gruboziarniste kasze (np. gryczana, pęczak). W diecie odchudzającej zaleca się również jeść płatki owsiane i otręby pszenne stanowiące bogactwo błonnika pokarmowego. Związek ten nie tylko reguluje procesy trawienne, ale przynosi uczucie sytości, zapobiegając podjadaniu.