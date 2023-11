Na InstaStories Maffashion postanowiła skomentować "to czy tamto" na prośbę swoich fanów. Blogerka nie powiedziała wprost, że chodzi o rodzinną aferę Deynn, jednak zaczęła mówić, że ona sama chroni prywatność swojej rodziny, wyraźnie sugerując do kogo pije.

Moja rodzina sobie życia internetowego nie wybrała, dlatego ja trzymam to z daleka i jest to moja świętość. I zawsze powtarzam, że jeśli coś ujrzy światło dzienne, coś publikujemy, czymś się dzielimy, to przestaje być sferą prywatną. Wszystko, co idzie w internet już nie jest prywatne. Pamiętajcie o tym! - powiedziała Maffashion.