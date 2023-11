1 z 7

Deynn i Majewski promują swoją książkę

Deynn i Daniel Majewski pojawili się w jednym z warszawskich Empików, by promować swoją książkę pt. "Trening życia". To pierwsza wspólna publikacja pary, która zyskała ogromną popularność w internecie, prowadząc kanał na YouTube o zdrowym stylu życia. Majewski jest trenerem personalnym, pod którego wpływem Deynn zmieniła swoje ciało i, trzeba przyznać, wygląda rewelacyjnie! Książka Deynn i Majewskiego już jest hitem! To kolejny wielki sukces tej pary!

Zobaczcie zdjęcia z promocji!

