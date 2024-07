Demi Moore pojawiła się w minionym tygodniu na corocznej gali organizowanej przez magazyn "Variety". Impreza "Power of Women" ma na celu wyróżnić kobiety związane z showbiznesem za ich działalność charytatwną.

Wśród wielu gwiazd pojawiła się także Demi Moore. Aktorka z imprezy na imprezę zdaje się wyglądać coraz lepiej. Nie wiemy, czy to zasługa młodszego partnera (Ashton Kutcher), czy też katorżniczej diety, ćwiczeń i pomocy chirurga.

Krytycy są zgodni - 49 - letnia Moore wygląda młodziej i szczuplej niż 20 lat temu!

Odpowiedni strój dodatkowowalory aktorki. Biała sukienka z kolekcji Victorii Beckham zaznaczyła szczupłą talię Demi. Aktorka dobrała do niej sandałki z wężowej skóry, będące flagowym modelem projektanta Alexandre'a Birmana.

