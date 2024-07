Nie od dziś wiadomo, że projektant Dawid Woliński bardzo aktywnie działa na swoim profilu na facebooku. Pyta fanów o to, jak ma się ubrać, co zjeść czy gdzie spędzić wolny czas. Ostatnio na swojej ścianie Dawid dodał post o następującej treści:

- Uważacie ,ze to normalne? ...a dla mnie- bomba. ma na sobie wszelkie najnowsze, a nie lansowane przez polskie "salony", trendy. jest "be", bo nie chce wygladac jak te celebryckie klony debilnie wyginajace sie na ściankach? nie chce być jak kolejny identyczny klon celebrycki rodem z filmu "Żony ze Stepford" i do tego na kwasie? Zgadnijcie kto to powiedział ? Fajnie?