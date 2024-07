Dawid Kwiatkowski opublikował wzruszający wpis, w którym podsumował swój występ na Polsat SuperHit Festiwal 2023. To właśnie podczas wielkiej muzycznej imprezy artysta świętował 10-lecie swojej pracy na scenie. Dawid Kwiatkowski zachwycił publiczność w Sopocie i widzów przed telewizorami. Teraz wokalista podsumował ten wyjątkowy dla niego czas.

Polsat SuperHit Festiwal 2023 już za nami. Na wielkiej muzycznej imprezie pojawiła się plejada największych gwiazd. W Sopocie odbyło się 10-lecie Dawida Kwiatkowskiego, które przyniosło wiele wzruszeń. Artysta zachwycił swoim głosem i poruszył pięknym wyznaniem miłości skierowanym do mamy.

Teraz, kiedy emocje związane z występem powoli opadają, Dawid Kwiatkowski opublikował wpis, w którym podsumował swój występ na Polsat SuperHit Festiwal.

Ilość wysłanych w moją stronę dobrych, wspaniałych, wyjątkowych słów po naszym Jubileuszu przerosła moją głowę. Kilka godzin po występie powiedziałem moim przyjaciołom, że już nie wiem jak mam na to wszystko reagować, bo nigdy w życiu nie przykryła mnie taka fala dobra. Na początku było przecież całkiem na odwrót. 10 lat temu. Opera Leśna na pół godziny stała się dla mnie niebem. Chyba, bo nikt z nas nie wie jak tam jest, ale jak tak, to ekstra. Miejscem, z którego nie chcę wyjeżdżać- rozpoczął swój wpis na Instagramie.

Dawid Kwiatkowski szczerze przyznał, że po zejściu ze sceny popłakał się ze szczęścia.

Po wszystkim wbiegłem do garderoby i w objęciach brata padłem na ziemie, a łzy leciały jak szalone. Usłyszałem od niego wtedy „wiem, wszystko wiem, teraz płacz”.

Już nie płaczę, ale co chwilę się wzruszam, gdy przypomnę sobie jakim zaufaniem ze strony wielu ludzi zostałem obdarzony. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, bez wymieniania, bo jestem w tym fatalny.

Najlepsze jest to, że mam dla Was tyle dobrej muzyki, tyle zaskakujących dźwięków, tyle nieoczywistych projektów… guuuuys, to dopiero początek! - napisał Dawid Kwiatkowski.