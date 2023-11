Dawid Kwiatkowski w najnowszym wywiadzie nie ukrywa, że poznał cienie i blaski show-biznesu, ale żeby nie zwariować postanowił skorzystać z pomocy psychologa. Dlaczego zdecydował się na taki krok?

To niby nie jest taki show-biznes jaki widzimy za oceanem, ale to jest show-biznes. To są pieniądze, sława, blichtr, pozytywne na okładce rzeczy, ale to też narkotyki, alkohol, kłamstwo, zawiść i żeby nie zwariować musiałem o to zadbać. Ja się tego nie wstydzę, ja chodzę do psychologa - przyznał w programie "Gala Studio". Idę sobie tam raz na tydzień, porozmawiam. Mówię "pan mnie pilnuje, żebym ja nie zwariował w tym wszystkim".