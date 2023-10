Dawid Kubacki podczas relacji na InstaStories opublikował zdjęcie z wyjątkowego spotkania z córką. Zaledwie wczoraj okazało się, że skoczek po raz drugi został ojcem, jednak do tej pory nie widział swojej pociechy. W chwili gdy dziecko pojawiło się na świecie, Dawid Kubacki brał udział w Turnieju Czterech Skoczni. Kiedy zakończył się konkurs, dumny tata wrócił do Polski i pojechał prosto do żony i ich córeczki.

Dawid Kubacki pochwalił się córką

Dziś wieczorem odbyła się wielka Gala Mistrzów Sportu. Na imprezie niestety nie pojawił się jeden z największych polskich sportowców, Dawid Kubacki. Chociaż skoczek wrócił dziś do Polski, to zamiast wyjścia na galę wybrał spotkanie z córeczką, która urodziła się podczas jego nieobecności. W miniony czwartek okazało się, Dawid Kubacki został ojcem, a teraz dumny tata pokazał zdjęcie z pierwszego spotkania z malutką Mają.

Miło cię poznać- napisał Dawid Kubacki.

Jak już wiemy, Dawid Kubacki zajął wysokie 5. miejsce w Plebiscycie Przeglądu Sportowego i Polsatu na Najlepszego Sportowca Polski 2022 roku. Skoczek podziękował za wszystkie głosy:

Myślę, że to jest dla mnie bardzo duże wyróżnienie. Nie patrzę na te statuetki jakoś zachłannie, ale rzeczywiście kiedy te sukcesy moje są doceniane to serce rośnie zwłaszcza w takich momentach, wczoraj zostałem ponownie tatą, dzisiaj już wróciłem do domu i opiekuje się starszą córką więc niestety nie mogę być razem z wami na gali, ale z tego miejsa chciałbym wszystkim nominowanym i laureatom pogratulować- mówił na nagraniu Dawid Kubacki.

Dawidowi Kubackiemu serdecznie gratulujemy i już czekamy na kolejne zdjęcia z córkami. Przypominamy, że skoczek w grudniu 2020 roku po raz pierwszy został ojcem.