Kto zagra Zenka Martyniuka w filmie biograficznym o życiu króla disco-polo? Kilka tygodni temu "Super Express" informował, że w rolę muzyka wcieli się Antek Królikowski, który ponoć już przygotowuje się do nowego wyzwania. Dziennik twierdził wówczas, że chłopak Julii Wieniawy obserwuje Zenka Martyniuka podczas koncertów i spędza z nim dużo czasu. Teraz wszystko wskazuje jednak na to, że chyba jeszcze nie jest przesądzone, kto tak naprawdę zagra w filmie biograficznym o Martyniuku. Muzyk w jednym z ostatnich wywiadów wskazał dwóch innych aktorów, którzy jego zdaniem świetnie by go zagrali!

Zenek Martyniuk zdradził, kto mógłby go zagrać

Zenek Martyniuk był ostatnio gwiazdą programu "Alarm!" w TVP. Muzyk w rozmowie z dziennikarką zdradził, który aktor mógłby go zagrać i wcale nie wskazał Antka Królikowskiego!

Mi się podoba Dawid Ogrodnik - powiedział muzyk. Ostatnio pod uwagę był brany Jacek Braciak. Właściwie można powiedzieć, że nawet bez charakteryzacji jest bardzo podobny do mnie z fryzury i z profilu.

Wygląda więc na to, że producenci wciąż poszukują idealnego kandydata do roli Zenka Martyniuka. Waszym zdaniem który z aktorów najbardziej pasuje do tej roli? Antek Królikowski, Dawid Ogrodnik czy Jacek Braciak?

Zenek Martyniuk wskazał, który aktor mógłby go zagrać.

Czy będzie to Dawid Ogrodnik?

A może Jacek Braciak?

A może jednak Antek Królikowski wcieli się w rolę Zenka Martyniuka?