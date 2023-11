Reklama

Syn Zenka Martyniuka, Daniel, pojawił się dziś w studiu "Pytania na śniadanie", gdzie opowiedział o swoim głośnym ślubie z 19-letnią Eweliną. Pan młody zdementował plotki o tym, że jego wesele kosztowało milion (zaznaczył, że wydał na nie 300 tysięcy złotych), ale co najważniejsze - zdradził płeć i imię swojego dziecka, które już niedługo przyjdzie na świat.

Tuż po najgłośniejszym ślubie w tym roku w polskim show biznesie, w mediach pojawiła się radosna informacja o tym, że żona Daniela, 19-letnia Ewelina jest w ciąży! A to oznacza, że Zenek Martyniuk zostanie dziadkiem! Synowa gwiazdora disco polo miała pojawić się wraz z mężem w studiu TVP, jednak gorzej się poczuła. Wszystkie szczegóły zdradził zaś sam Daniel. Wyjawił, że oczekuje na córeczkę, która, wbrew medialnym doniesieniom, na pewno nie otrzyma imienia Zosia. Młodzi rodzice postawią na znacznie oryginalniejsze imię:

Będzie Noemi lub Klara lub Laura, ale raczej Noemi.

Młodzi doszli do porozumienia w tej sprawie, choć był to pomysł Daniela, który lubi oryginalne imiona. Syn lidera "Akcentu" zdradził również, że myśli nad podróżą poślubną - mają być to Malediwy, zdradził również, że pojawi się w serialu, gdzie zagra czarny charakter. Nie chciał jednak zdradzać szczegółów.

