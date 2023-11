1 z 4

Ta impreza przejdzie do historii nie tylko na Podlasiu, gdzie się odbyła. Plotkuje się, że ślub jedynego syna Zenka Martyniuka (49) mógł kosztować wokalistę nawet milion złotych. I to lekko licząc! Do restauracji Lipowy Most niedaleko Supraśla zaproszono 250 gości, a młodej parze artysta podarował ekskluzywnego mercedesa AMG klasy C. Tylko ten „skromny” prezent to koszt ok. 450 tys. złotych. Jak się mówi, 29-letni Daniel Martyniuk i jego o 10 lat młodsza żona Ewelina dostali od gości ok. 300 tys. złotych, które przeznaczą na podróż poślubną.

„Chcemy odwiedzić Czagos, czyli egzotyczny archipelag na Oceanie Indyjskim. Popłyniemy tam z Malediwów. Będę kapitanem i nikogo więcej nie zabierzemy”, zdradził mediom Daniel.

Deszcz złota

Dziś Zenek należy do czołówki najlepiej zarabiających polskich artystów, ale był czas, kiedy się u niego nie przelewało. Jako młody chłopak śpiewał na zabawach, by mieć jakąkolwiek gotówkę. Nigdy nie żył ponad stan. Jego dom w Grabówce jest elegancki, choć jak na króla disco polo – dość skromny. A Zenek mógłby przecież mieszkać w rezydencji godnej serialowych Carringtonów, bo jego stawki za występy są już legendarne. Według ustaleń portalu Party.pl za koncert trzeba Martyniukowi zapłacić co najmniej 25 tys. złotych!