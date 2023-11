Jeszcze niedawno w rodzinie Zenka Martyniuka cała rodzina bawiła się na weselu jego syna, a już niebawem będzie następna okazja do świętowania! Jego synowa zostanie mamą. Jak donosi "Super Express", Zenek Martyniuk bardzo przejął się porodem i postanowił zapewnić swojej synowej jak najlepszą opiekę medyczną. A wyda na nią nawet... 20 tysięcy złotych! Podstawowy pakiet VIP to koszt ok. 10 tys. złotych. Jeśli dołoży się do tego dodatkowe usługi, koszt może wzrosnąć dwukrotnie.

Co ciekawe, to sama babcia przyszłego wnuczki najbardziej nie może doczekać się narodzin.

– Mama tak bardzo nie może doczekać się wnuczki, że nie wiemy, czy da nam się w ogóle nią zajmować – żartował nawet niedawno młody Martyniuk.

Córeczka syna Zenka Martyniuka najprawdopodobniej dostanie na imię Noemi, choć brane są pod uwagę również imiona: Diana i Laura. (Syn Zenka Martyniuka zdradził płeć i imię dziecka! Jest bardzo oryginalne!)

Wesele Daniela Martyniuka

Przypomnijmy, wesele Daniela Martyniuka i Eweliny było jednym z największych wydarzeń w rodzinie Martyniuków od lat. Na weselu bawiło się około 250 osób. Kilka dni po tym wydarzeniu mówiło się o tym, że zabawa kosztowała około miliona złotych. Nie da się ukryć, że taka suma zapiera dech w piersiach, jednak jak się teraz okazuje - nie jest prawdziwa! Daniel Martyniuk postanowił zdementować wszystkie informacje w "Dzień Dobry TVN" i stwierdził, że wesele kosztowało ok. 300 tysięcy złotych.

Ewelina zostanie niebawem mamą!

