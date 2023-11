2 z 4

W październiku 2018 roku para ślubowała sobie miłość aż po grób. Huczne wesele kosztowało ponoć milion złotych. Zenek Martyniuk wyszedł z założenia, że nie będzie oszczędzał na szczęściu jedynaka i jego wybranki. Jakie więc musiało być jego zdziwienie, gdy zaledwie dwa miesiące później syn urządził karczemną awanturę, w wyniku której trafił do aresztu.

Obecnie Daniel M. przebywa głównie w Warszawie. 29-latek chwali się na Instagramie nocnymi przejażdżkami po mieście swoim luksusowym samochodem. Z kolei jego żona wróciła do swoich rodziców. Ksiądz Janusz Koplewski, nazywany spowiednikiem gwiazd, postanowił skomentować tę głośną aferę. Co ma do powiedzenia nowożeńcom? Jego słowa niektórym mogą wydać się zaskakujące. Zobaczcie kolejny slajd!

