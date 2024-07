Całkiem niedawno pojawiła się informacja na temat powstania kolejnej części filmu o przygodach Jamesa Bonda, co ucieszyło wszystkich fanów serii. Producenci uchylili rąbka tajemnicy i zdradzili tytuł kolejnego filmu z Davidem Craigem w roli głównej, "Spectre". Premiera przewidziana jest na październik 2015. Znane są także pozostałe gwiazdy, które pojawią się w produkcji. Zobacz: Nowy film o Jamesie Bondzie ma już tytuł. Obsada gwiazdorska też robi wrażenie

Na ekranie zobaczymy przepiękną Monikę Belluci i Christophera Waltza. Ponadto Bond będzie poruszał się jak zawsze luksusowym i efektownym autem, tym razem będzie to model Aston Martin DB10. Drink, który popija James, czyli wódka z martini to jeden ze stałych elementów produkcji, więc nie może go zabraknąć i tym razem.

Co ciekawe, Craig będzie popijał zbożową wódkę Belvedere, która produkowana jest w Żyrardowie pod Warszawą i należy do znanego koncernu Louis Vuitton Moet Hennessy. Z tej okazji stworzono dwa rodzaje limitowanych butelek o pojemności 1,75 ml.

