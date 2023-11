1 z 5

Dakota Johnson i Chris Martin to jedna z najbardziej tajemniczych celebryckich par świata! Zostali kilka razy przyłapani na wspólnym spacerze, na randce czy na trzymaniu się za rękę. Żadne z nich jednak nigdy nie zabrało głosu w sprawie tego co ich łączy. I to właśnie ta aura tajemniczości sprawia, że ich ponadroczny związek budzi tyle emocji w mediach!

Jeszcze niedawno plotkowano, że Dakota Johnson jest w ciąży, a ojcem jej dziecka jest właśnie Chris Martin. Do tej pory próżno było szukać ciążowego brzuszka gwiazdy "50 twarzy Greya", a teraz?

Dakota pokazała się dwa dni temu w szerokich spodniach i baaardzo opiętej bluzce! Czy widać pod nią ciążowe krągłości?