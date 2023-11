2 z 4

Nowy ukochany Dakoty jest od niej starszy o dwanaście lat, ma dwoje nastoletnich dzieci i… słabość do hollywoodzkich piękności. Przez trzynaście lat był mężem Gwyneth Paltrow. Rozwiedli się w 2016 roku. Od tego czasu muzyk randkował już z Jennifer Lawrence i znaną z filmu „Mumia” Annabelle Wallis. A do tego wszystkiego ma ugruntowaną opinię Piotrusia Pana, co czyni go dość marnym materiałem na poważnego partnera. Dakocie zdaje się to jednak nie przeszkadzać. Podobnie jak jej rodzinie. Don Johnson, ojciec gwiazdy, spytany przez dziennikarzy, co sądzi o nowym związku swojej córki, odpowiedział:

To już duża dziewczynka i na pewno sobie poradzi. Tak jak poprzednim razem.

Co miał na myśli? Ostatni związek Dakoty uchodził za wyjątkowo burzliwy. W ciągu dwóch lat znajomości Johnson i Hitt rozstawali się i schodzili kilka razy. Ostatecznie nie zdołali pokonać problemu, jakim były odległość i brak czasu dla siebie. Matthew wiecznie koncertował ze swoją grupą, Dakota zajęta była kręceniem zdjęć do „Greya”. Plotki o tym, że poróżnił ich właśnie ten film, w którym aktorka wzięła udział w bardzo odważnych scenach erotycznych, nigdy się nie potwierdziły. A sama Johnson zdementowała je w programie Ellen DeGeneres. Zwierzyła się w nim też z tego, że jako nastolatka nie miała żadnych przygód miłosnych i zawsze stawiała na długoterminowe relacje. Podkreśliła także, że teraz, gdy jest na świeczniku, chce jak najbardziej chronić swoje życie prywatne. I słowa dotrzymała! Po premierze „50 twarzy Greya” Johnson zamknęła swoje konta na Facebooku i Instagramie. Nie chwali się, co je, co nosi, gdzie i z kim bywa. W przeciwieństwie do większości gwiazd, które dzisiaj już nie potrafią żyć bez mediów społecznościowych, Dakota postawiła na tajemniczość.

