Dakota Johnson przyłapana z nowym partnerem?

Dakota Johnson ma nowego chłopaka? Gwiazda "Pięćdziesięciu twarzy Greya" została przyłapana przez paparazzi w Hollywood, gdzie na ulicy nie szczędziła czułości tajemniczemu mężczyźnie. Para wymieniła czułe uściski. Widać było, że łączy ich ogromna sympatia i zaufanie. Czyżby gwiazda była zakochana, a tajemniczy nieznajomy to jej nowy partner? Nie jest to wykluczone! Dakota Johnson wydawała się być bardzo zadowolona z towarzystwa przystojniaka. To wysoki, świetnie zbudowany blondyn, który idealnie pasowałby do Dakoty Johnson.

Zobaczcie w naszej galerii ich wspólne zdjęcia!

