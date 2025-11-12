Dominika Serowska postanowiła nie trzymać dłużej swoich obserwatorów w niepewności. Zorganizowała Q&A, w którym odpowiedziała na pytania nurtujące internautów. Partnerka Marcina Hakiela ujawniła między innymi, czym zajmuje się zawodowo.

Dominika Serowska podbija polski show-biznes

Dominika Serowska poznała Marcina Hakiela w niecodziennych okolicznościach, w połowie 2023 roku, na straganie z czereśniami, gdzie sprzedawała owoce. To właśnie tam, między zakupami a rozmową o życiu, narodziła się znajomość, która szybko przerodziła się w coś więcej. Ich pierwsze spotkanie miało być jedynie krótką kawą, ale zakończyło się wspólnym obiadem i początkiem wyjątkowej relacji.

4 grudnia 2024 roku Dominika i Marcin powitali na świecie swojego syna, któremu nadali imię Romeo. Młoda mama chętnie pojawia się u boku partnera na branżowych wydarzeniach, pozując na ściankach i z opowiadając o swoim życiu w mediach. Serowska coraz śmielej odnajduje się w świecie show-biznesu, zyskując sympatię zarówno fanów Hakiela, jak i nowych obserwatorów. Niedawno Serowska odpierała zarzuty, że jest z Hakielem dla sławy. Teraz ponownie zwróciła się do intrenautów zdradzając, czym na co dzień się zajmuje.

Dominika Serowska opowiedziała, czym się zajmuje

Dominika Serowska znana jest z otwartości wobec fanów. Jej sesje pytań i odpowiedzi na Instagramie cieszą się dużym zainteresowaniem wśród internautów. To właśnie za pośrednictwem mediów społecznościowych partnerka Marcina Hakiela często zdradza kulisy życia prywatnego i zawodowego. Tym razem postanowiła uciąć spekulacje na temat swojej kariery.

W ostatnim czasie brałam udział w trzech produkcjach TV, więc czymś się tam zajmuję przekazała Serowska, odpowiadajć na pytanie jednego z obserwatorów.

O jakie produkcje chodzi? Dominika Serowska wraz z Marcinem Hakielem pojawili się w jednym z odcinków programu "Orzeł czy reszka", korzystając z luksusowych atrakcji i pokazując się w nietypowej odsłonie. Nieoficjalnie mówi się również o udziale Serowskiej w formatach "Królowe przetrwania" oraz "99 gra o wszystko". Celebrytka nie potwierdziła jednak jak dotąd tych doniesień.

