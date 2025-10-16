Dominika Serowska to druga partnerka, z którą Marcin Hakiel związał się po rozstaniu z Kasią Cichopek. Po wcześniejszym niepowodzeniu wyglądało na to, że w końcu odnalazł miłość. Mimo to wokół ich relacji narosło spore poruszenie i lawina spekulacji dotyczących prawdziwości uczuć Serowskiej. Dyskusji nie uciszył nawet fakt, że para doczekała się synka. Ukochana Marcina dopiero teraz przerwała milczenie.

Serowska wyjaśnia, czy jest z Hakielem dla sławy

Ostatnio Dominika Serowska postanowiła publicznie odnieść się do kontrowersyjnych opinii krążących na jej temat w internecie. W rozmowie udzielonej w podcaście "Call Me Momy" odpowiedziała na zarzuty, jakoby miała związać się z Marcinem Hakielem wyłącznie dla sławy i pieniędzy. Celebrytka stanowczo temu zaprzeczyła, podkreślając, że gdyby tak było, już dawno zakończyłaby ten związek.

Ja bym nie mogła być z facetem tylko dlatego, bo on ma kasę lub ma coś tam. Jak ja bym chciała być z Marcinem tylko dla sławy, to dawno dałabym sobie spokój. Powiedziałabym: dobra już gdzieś tam się pojawiłam, gdzieś tam sobie pójdę swoją drogą i mam to gdzieś. No bo taka jest prawda

Dała też jasno do zrozumienia, że przed związkiem z Marcinem Hakielem nie narzekała na swoje życie.

Poza tym ludzie nie znają mojego życia sprzed Marcina. Ja sobie naprawdę bardzo dobrze żyłam

Oto, co urzekło Dominikę w Marcinie

W rozmowie z prowadzącą podcast "Call Me Momy" Serowska zdradziła także, co takiego urzekło ją w Marcinie, że postanowiła się z nim związać.

Nie są to oni pieniądze ani sława. Marcin wzbudził we mnie uczucie tego, że jest fajnym i opiekuńczym facetem, przy którym mogę się czuć swobodnie. To było dla mnie kluczowe. Ja się po prostu zakochałam

Choć Dominika jasno zdementowała plotki, jakoby była z Hakielem dla sławy, jednocześnie coraz śmielej rozgaszcza się w show-biznesie. Chętnie udziela wywiadów, a ostatnio mogliśmy zobaczyć ją w pierwszym telewizyjnym show - "Orzeł czy Reszka". To jednak nie koniec, bo wzięła również udział w 3. sezonie "Królowej przetrwania", który niebawem zobaczymy na szklanym ekranie!

