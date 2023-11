Wiktoria Gąsiewska i Adam Zdrójkowski są teraz na językach wszystkich! Aktorzy znani z serialu "Rodzinka.pl" występują w show "Dance, Dance, Dance", w którym z odcinka na odcinek radzą sobie coraz lepiej, a ostatnio pojawiły się nawet plotki o zaręczynach pary. Na palcu Wiktorii pojawił się bowiem okazały pierścionek! Para jednak nie skomentowała jeszcze plotek o ich zaręczynach. Oboje są zajęci treningami do kolejnego odcinka show TVP, w którym radzą sobie coraz lepiej:

Reklama

Takie doświadczenie jest dla nas super sprawą, bo uczymy się siebie na treningach. Widzimy, jak radzimy sobie ze stresem, z bólem, wysiłkiem, emocjami - mówiła Wiktoria w "Pytaniu na śniadanie".

Czy z powodu treningów do show Adam i Wiktoria znikną z serialu "Rodzinka.pl"? Czy uda im się pogodzić pracę na planie z przygotowaniami do show? Zobaczcie, co nam zdradzili!

Zobacz także: TYLKO U NAS! Wiktoria Gąsiewska zarobi fortunę na nowym kontrakcie! Ile? Wiemy!

Adam i Wiktoria na planie Rodzinka.pl