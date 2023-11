Wiktoria Gąsiewska szturmem podbija polski show-biznes. Po udziale w "Tańcu z gwiazdami" jej kariera zdecydowanie nabrała tempa. Gwiazda "Rodzinki.pl" ma już na koncie udział w kilku kampaniach marek odzieżowych. Pod koniec lutego Wiktoria podpisała pierwszy duży kontrakt z marką kosmetyczną. Została beauty influencerką L'Oreal Paris i zachęca na Instagramie swoje fanki do makijażowych eksperymentów. Jak donosi "Party", aktorka za tę współpracę zainkasowała niezłą sumkę.

Ile zarobiła Wiktoria Gąsiewska?

Młoda gwiazda zarabia pieniądze nie tylko za role w serialach. Teraz, dzięki udziałowi w show TVP2 "Dance, dance, dance", w którym występuje ze swoim chłopakiem Adamem Zdrójkowskim, do jej kieszeni co tydzień trafia około 8 tysięcy złotych. Ale to kontrakt z marką L'Oreal Paris okazał się finansowym strzałem w dziesiątkę, bo za tę współpracę Gąsiewska dostała ponad 200 tysięcy złotych.

Wiktoria wie, na co chce przeznaczyć te pieniądze. Na razie wszystkie zarobione pieniądze odkłada na konto, bo chce je przeznaczyć na kupno swojego pierwszego mieszkania.

